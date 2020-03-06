2020-03-06T14:28:23+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на 8 марта: дождь и «плюс» на термометре

Каких сюрпризов природы следует ожидать горожанам в праздничные выходные
Анастасия РОМАНОВА
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В праздничные выходные из дома лучше не выходить без зонта.В праздничные выходные из дома лучше не выходить без зонта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погода в последнее время кировчан не радует: то дождь, то гололед. Что же ждет горожан на праздничные выходные? «Комсомолка» с помощью gismeteo.ru подготовила прогноз на ближайшие три дня, чтобы кировчане не пугались неожиданных выходок погоды.

В субботу, 7 марта, синоптики прогнозируют дождь с самого утра и до обеда. Небо пасмурное, без надежды на просвет. Ближе к ночи снова зарядит дождь. Температура обещается от +1 до +3, но шарф лучше надеть - возможны сильные порывы ветра до 15 м/с.

В праздничный день 8 марта погода, увы, не порадует прекрасную половину населения города. Да и сильную тоже. Дождь обещают на весь день, разве что с 6 до 9 часов утра он разбавится снегом. В общем, слякоть и снежная каша. Термометр покажет отметку от 0 до +3 градусов тепла, сильного ветра не ожидается. Так что погулять вполне можно - если взять зонтик.

Выходные на этом не заканчиваются! Понедельник, 9 марта, последний праздничный день, никак не выбьется из колеи предыдущих двух. Синоптики обещают сильный дождь от заката и до рассвета. Градусник застынет на отметке +3 градуса. Весна пришла, весне дорогу! Правда, теперь придется постоянно носить с собой зонтик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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