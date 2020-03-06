Два пригородных автобуса изменят схему движения

6 Март 2020 2020-03-06T13:56:21+03:00

Горожане попросили разделить их маршруты в черте города и добавить в них Октябрьский проспект и улицу Московскую. Фото: Елизавета Захарова

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С 10 марта у пригородные автобусы № 143 «Киров - Башарово» и № 129 «Киров - Костино» пойдут по измененным маршрутам.

Сейчас они от автовокзала направляются по улице Горького, Воровского, проспекту Строителей и автодороге Киров - Русское.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, схемы движения этих автобусов изменятся по просьбам кировчан. Горожане попросили разделить их маршруты в черте города и добавить в них Октябрьский проспект и улицу Московскую.

И с 10 марта автобус № 143 будет двигаться от автовокзала по улице Азина, Октябрьскому проспекту, ул. Московской, трассе Киров - Русское до Башарово. А маршрут № 129 также от автовокзала пройдет по ул. Азина, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, проспекту Строителей и автодороге Киров - Русское.

Напомним, что с 1 января 2020 года тариф на проезд в общественном транспорте такой же, как на городских маршрутах - 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU