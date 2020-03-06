Два пригородных автобуса изменят схему движения
С 10 марта у пригородные автобусы № 143 «Киров - Башарово» и № 129 «Киров - Костино» пойдут по измененным маршрутам.
Сейчас они от автовокзала направляются по улице Горького, Воровского, проспекту Строителей и автодороге Киров - Русское.
Как пояснили в департаменте городского хозяйства, схемы движения этих автобусов изменятся по просьбам кировчан. Горожане попросили разделить их маршруты в черте города и добавить в них Октябрьский проспект и улицу Московскую.
И с 10 марта автобус № 143 будет двигаться от автовокзала по улице Азина, Октябрьскому проспекту, ул. Московской, трассе Киров - Русское до Башарово. А маршрут № 129 также от автовокзала пройдет по ул. Азина, Октябрьскому проспекту, ул. Воровского, проспекту Строителей и автодороге Киров - Русское.
Напомним, что с 1 января 2020 года тариф на проезд в общественном транспорте такой же, как на городских маршрутах - 26 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU