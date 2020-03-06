2020-03-06T15:31:42+03:00
Общество

«Два уазика в плену»: в Кирове полицейские машины застряли во дворе дома

Ямы на дорогах, заполненные снежной «кашей», сыграли плохую шутку с автомобилями
Анастасия РОМАНОВА
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Две полицейские машины намертво застряли на плохой дороге во дворе. Фото: vk.com/zlo43Две полицейские машины намертво застряли на плохой дороге во дворе. Фото: vk.com/zlo43
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Иногда утро начинается не с кофе. Особенно у автомобилистов. Особенно в такую погоду, когда все замерзает до состояния катка и тает на следующий день… Так случилось и нынешним утром, 6 марта: два полицейских уазика забуксовали во дворе одного из домов по улице Риммы Юровской. Сие действо сфотографировал и выложил анонимный очевидец в группу «Злой Кировчанин», прокомментировав: «Два уазика в плену. Веселое утро у ребят... нечего сказать».

В комментариях под постом жители массово начали возмущаться тем, до какого состояния довели дворы и улицы города. «До чего управляйки забили на все! Уазики уж тонут!» - возмущенно прокомментировал кто-то из кировчан. «Вот как можно бороться с преступностью в Кирове, если даже по дворам проехать полицейские УАЗы не могут, смешно», - поддержал его другой житель города.

Обсудили в комментариях и налоги на дороги, и то, «если так скорая/пожарная застрянет», и состояние города в целом. Напомним, что на состояние кировских дворов и дорог жители жалуются как вслух, так и в соцсетях, причем далеко не в первый раз. От гололеда за три дня пострадали более тридцати кировчан. А городская прокуратура, проведя проверку, сочла недобросовестной работу целых десяти управляющих компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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