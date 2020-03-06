2020-03-06T13:12:10+03:00
Происшествия

Кировчане похитили «Писающих супергероев»

Речь идет о картине, висевшей в одном из городских кафе
Анастасия РОМАНОВА
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Один из воришек попал на камеры наблюдения крупным планом. Фото: скриншот с видео vk.com/kirovmpОдин из воришек попал на камеры наблюдения крупным планом. Фото: скриншот с видео vk.com/kirovmp
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Двое кировчан похитили «Писающих супергероев». В смысле, это картина так называется, которая висела в туалете одного из кировских кафе. Информация об этом появилась в группе «Место Происшествия | Киров».

Двое мужчин отдыхали в заведении, попивали пиво, и после нескольких кружек их потянуло в уборную. Там кировчане заметили интересную, скажем прямо, картину, висящую на стене, и решили присвоить ее. Сказано-сделано: один из мужчин ушел в туалет с пустыми руками, а вернулся уже с вожделенным предметом. И оба были таковы.

Картина, действительно, невольно привлекает взгляд. Фото: скриншот с видео vk.com/kirovmp

Картина, действительно, невольно привлекает взгляд. Фото: скриншот с видео vk.com/kirovmp

Сотрудники заведения, заметив пропажу, обратились в полицию. Оба мужчины попали на камеры видеонаблюдения. Известно, что кировчанам на вид 30-35 лет, один из них расплатился банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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