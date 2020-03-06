Кировчане похитили «Писающих супергероев»
Двое кировчан похитили «Писающих супергероев». В смысле, это картина так называется, которая висела в туалете одного из кировских кафе. Информация об этом появилась в группе «Место Происшествия | Киров».
Двое мужчин отдыхали в заведении, попивали пиво, и после нескольких кружек их потянуло в уборную. Там кировчане заметили интересную, скажем прямо, картину, висящую на стене, и решили присвоить ее. Сказано-сделано: один из мужчин ушел в туалет с пустыми руками, а вернулся уже с вожделенным предметом. И оба были таковы.
Картина, действительно, невольно привлекает взгляд. Фото: скриншот с видео vk.com/kirovmp
Сотрудники заведения, заметив пропажу, обратились в полицию. Оба мужчины попали на камеры видеонаблюдения. Известно, что кировчанам на вид 30-35 лет, один из них расплатился банковской картой.
ИСТОЧНИК KP.RU