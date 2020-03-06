2020-03-06T12:45:26+03:00
Происшествия

Кировские полицейские задержали преступника, объявленного в межгосударственный розыск

Мужчина почти полгода бегал по чужой стране от следствия
Анастасия РОМАНОВА
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Спустя полгода после объявления в розыск мужчину поймали в чужой стране.Спустя полгода после объявления в розыск мужчину поймали в чужой стране.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировской области поймали преступника, объявленного в розыск в другой стране. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Сотрудники кильмезского отделения полиции получили сообщение, что в районе появился подозрительный мужчина, которого жители прежде не видели. Как выяснилось, новоприбывший познакомился в интернете с жительницей одной из местных деревень, и они договорились о встрече. При установлении личности мужчины возникла нестыковка - у него не было с собой никаких документов. Последний пояснил, что передвигался по стране автостопом на разных попутках, и мог документы выронить в одной из них.

Полиция пробила его по базе и выяснила, что гость - гражданин одного из государств Закавказья. Кроме того, обнаружилось еще несколько интересных моментов. Мужчина ранее был судим за кражи в Свердловской области, и сейчас его подозревают в том же самом. Но не в России, а в Республике Беларусь. Поскольку от следствия он начал бегать, белорусская полиция объявила его в розыск в октябре 2019 года.

Инициаторам розыска передали информацию о найденном беглеце. Сейчас мужчину задержали и решают вопрос о наказании за незаконное пребывание на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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