2020-03-06T11:05:01+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 15-летнюю девочку

Подросток пропал день назад
Анастасия РОМАНОВА
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Девочки не было дома уже сутки. Фото: vk.com/ornkirovДевочки не было дома уже сутки. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кирове разыскивают 15-летнюю Дарью Кремневу. 5 марта в 12.00 ее в последний раз видели в Кирове. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Дарье на вид 17-18 лет, рост 170-172 см, среднего телосложения, карие глаза и светлые до плеч волосы. На момент ухода девочка была одета в темно-синюю куртку, черные брюки и черные ботинки.

Любую информацию о пропавшей волонтеры просят сообщать по телефонам: 8-800-350-76-25 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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