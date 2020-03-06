В Кирове разыскивают 15-летнюю девочку

6 Март 2020 2020-03-06T11:05:01+03:00

Девочки не было дома уже сутки. Фото: vk.com/ornkirov

Изменить размер текста: A A

В Кирове разыскивают 15-летнюю Дарью Кремневу. 5 марта в 12.00 ее в последний раз видели в Кирове. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Дарье на вид 17-18 лет, рост 170-172 см, среднего телосложения, карие глаза и светлые до плеч волосы. На момент ухода девочка была одета в темно-синюю куртку, черные брюки и черные ботинки.

Любую информацию о пропавшей волонтеры просят сообщать по телефонам: 8-800-350-76-25 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU