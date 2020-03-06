Иск против областного Минфина подал прокурор Лебяжского района
В Лебяжском районе прокурор потребовал восстановить права 18 медицинских работников. Они имеют право на на полную компенсацию средств по оплате услуг ЖКХ. Такая социальная поддержка положена работникам здравоохранения, живущим в сельской местности.
Но 18 человек эту компенсацию не получали. С просьбой восстановить их права медицинские работники обратились в прокуратуру. Проведенная проверка показала, что жалоба обоснованна.
Прокурор Лебяжского района направил в суд иск с требованием устранить нарушения. И компенсировать оплаченные работниками здравоохранения расходы за тепло и электроэнергию. С этой целью нужно взыскать с министерства финансов Кировской области в пользу медработников более 400 тысяч рублей.
Исковые заявления прокуратуры района находятся в стадии рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU