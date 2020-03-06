Иск против областного Минфина подал прокурор Лебяжского района

6 Март 2020 2020-03-06T10:48:10+03:00

Медработникам в сельской местности должны компенсировать затраты на оплату тепла и электричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинские работники должны получить компенсацию на сумму более 400 тысяч рублей

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В Лебяжском районе прокурор потребовал восстановить права 18 медицинских работников. Они имеют право на на полную компенсацию средств по оплате услуг ЖКХ. Такая социальная поддержка положена работникам здравоохранения, живущим в сельской местности.

Но 18 человек эту компенсацию не получали. С просьбой восстановить их права медицинские работники обратились в прокуратуру. Проведенная проверка показала, что жалоба обоснованна.

Прокурор Лебяжского района направил в суд иск с требованием устранить нарушения. И компенсировать оплаченные работниками здравоохранения расходы за тепло и электроэнергию. С этой целью нужно взыскать с министерства финансов Кировской области в пользу медработников более 400 тысяч рублей.

Исковые заявления прокуратуры района находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU