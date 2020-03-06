2020-03-06T10:48:10+03:00
Общество

Иск против областного Минфина подал прокурор Лебяжского района

Медицинские работники должны получить компенсацию на сумму более 400 тысяч рублей
Алина Сашина
Поделиться:
Медработникам в сельской местности должны компенсировать затраты на оплату тепла и электричества.Медработникам в сельской местности должны компенсировать затраты на оплату тепла и электричества.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Лебяжском районе прокурор потребовал восстановить права 18 медицинских работников. Они имеют право на на полную компенсацию средств по оплате услуг ЖКХ. Такая социальная поддержка положена работникам здравоохранения, живущим в сельской местности.

Но 18 человек эту компенсацию не получали. С просьбой восстановить их права медицинские работники обратились в прокуратуру. Проведенная проверка показала, что жалоба обоснованна.

Прокурор Лебяжского района направил в суд иск с требованием устранить нарушения. И компенсировать оплаченные работниками здравоохранения расходы за тепло и электроэнергию. С этой целью нужно взыскать с министерства финансов Кировской области в пользу медработников более 400 тысяч рублей.

Исковые заявления прокуратуры района находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчане могут сдать смарт-часы в трейд-ин
Аттракцион неслыханной щедрости: кировчане отдали мошенникам более 1,2 млн рублей
Более восьми тысяч кировчан заболело ОРВИ за минувшую неделю
Погода в Кирове на 8 марта: дождь и «плюс» на термометре
Два пригородных автобуса изменят схему движения
«Два уазика в плену»: в Кирове полицейские машины застряли во дворе дома
Кировчане похитили «Писающих супергероев»
Кировские полицейские задержали преступника, объявленного в межгосударственный розыск
Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более 2500 вятских семей
На пост сити-менеджера Кирова выдвинулось сразу трое человек
В Кирове разыскивают 15-летнюю девочку
Иск против областного Минфина подал прокурор Лебяжского района
Кировским студентам могут увеличить стипендию до размера прожиточного минимума
Кировчанам показали очень женские истории
В Кирове прошла благотворительная игра «АзБУКи»
В Крыму погиб кировчанин: мужчина сорвался со скалы
В Кирове разыскивают 13-летнего подростка
Кировчане вновь выйдут на митинг против «Марадыковского»
В Кирово-Чепецком районе внедорожник вылетел в кювет и разбился об дерево
За три дня более тридцати кировчан пострадали от гололеда
В Кировской области создадут туристско-рекреационный кластер
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах