Кировским студентам могут увеличить стипендию до размера прожиточного минимума

6 Март 2020 2020-03-06T10:44:21+03:00

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Кировские студенты больше не будут умирать от голода, но это пока не точно. На ближайшем заседании Заксобрания Кировской области рассмотрят законопроект, выдвинутый в Госдуме РФ. Инициативная группа предлагает увеличить стипендии студентов до размера прожиточного минимума в регионе, где те обучаются. В Кировской области на конец 2019 года эта сумма составляла 10 330 рублей.

Аргумент в пользу законопроекта выдвинут достаточно простой. По мнению инициативной группы, нынешний подход к выплате стипендии несправедлив и ущемляет права студентов, которые зачастую не имеют средств на существование. И нередко учащимся приходится искать работу, что «негативно отражается на уровне его обучения и на квалификации в последующем».

Увеличить стипендиальный фонд предлагается за счет федерального бюджета, который, как сказано в пояснительной записке, увеличится вследствие улучшения внутриэкономической ситуации.

Если законопроект примут, в силу он вступит с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU