Кировским студентам могут увеличить стипендию до размера прожиточного минимума
Кировские студенты больше не будут умирать от голода, но это пока не точно. На ближайшем заседании Заксобрания Кировской области рассмотрят законопроект, выдвинутый в Госдуме РФ. Инициативная группа предлагает увеличить стипендии студентов до размера прожиточного минимума в регионе, где те обучаются. В Кировской области на конец 2019 года эта сумма составляла 10 330 рублей.
Аргумент в пользу законопроекта выдвинут достаточно простой. По мнению инициативной группы, нынешний подход к выплате стипендии несправедлив и ущемляет права студентов, которые зачастую не имеют средств на существование. И нередко учащимся приходится искать работу, что «негативно отражается на уровне его обучения и на квалификации в последующем».
Увеличить стипендиальный фонд предлагается за счет федерального бюджета, который, как сказано в пояснительной записке, увеличится вследствие улучшения внутриэкономической ситуации.
Если законопроект примут, в силу он вступит с 1 января 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU