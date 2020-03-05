2020-03-05T18:45:25+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 13-летнего подростка

Мальчика нет дома уже сутки
Анастасия РОМАНОВА
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В последний раз мальчика видели 4 марта. Фото: vk.com/ornkirovВ последний раз мальчика видели 4 марта. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кирове разыскивают 13-летнего Данила Полякова. 4 марта около 11.00 его в последний раз видели в Кирове. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Данилу на вид 14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, голубые глаза и русые волосы. На момент ухода подросток был одет в голубую куртку, черную толстовку с надписью, черные брюки и черные кроссовки с оранжевой полосой.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам 8(800)350-76-25 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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