2020-03-05T16:49:34+03:00
Общество

Кировчане вновь выйдут на митинг против «Марадыковского»

Мероприятие запланировали на 4000 человек
Анастасия РОМАНОВА
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Предыдущий митинг прошел 25 января и собрал около 400 человек. Фото: vk.com/stopmaradykovskyПредыдущий митинг прошел 25 января и собрал около 400 человек. Фото: vk.com/stopmaradykovsky
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Экоактивисты, протестующие против создания ПТК «Марадыковский», вновь заявили о себе. Их очередное мероприятие - масштабный митинг на Театральной площади на 4000 участников. Об этом сообщает группа «Нет Марадыковский».

На днях лидер движения Вадим Ананьин уведомил администрацию губернатора и правительства Кировской области о планируемом митинге. Мероприятие хотят провести 15 марта - день, который активисты Шиеса объявили Единым днем экологического протеста. Цель неравнодушных кировчан - не только выразить мнение о строительстве ПТК, но и обсудить референдум по ввозу отходов в область, мусорную реформу, экологические права и, конечно, поддержать защитников Шиеса.

На случай отказа собраться на Театральной площади Вадим Ананьин предложил администрации список из 30 мест, где они могли бы провести мирное собрание для обсуждения экологических проблем. Напоминаем, что кировские экоактивисты уже проводили протестный митинг против ПТК «Марадыковский» 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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