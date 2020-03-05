2020-03-05T16:28:00+03:00
Общество

За три дня более тридцати кировчан пострадали от гололеда

Все они получили различные травмы от падений
Александр МАКАРОВ
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Жители города падают и получают травмыЖители города падают и получают травмыФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Кировчане продолжают травмироваться на городских тротуарах. Как рассказали в региональном Минздраве, за последние три дня с ушибами, растяжениями и переломами в «травму» обратилось 34 человека. Все они пострадали на «бесплатных катках» по всему городу. Большинство будет проходить амбулаторное лечение, но шесть человек врачи положили в стационар.

В это же время мэрия отчитывается о проделанной работе. По словам УДПИ, вчера, 4 марта, пешеходные зоны чистили 38 единиц техники и 90 человек. Рабочие вручную убирали лед с остановок и подходов к пешеходным переходам. Тротуары и улицы всю ночь подсыпали песком.

- 5 марта на улицах работает 25 единиц техники и 87 человек, - сообщают в управлении дорожной и парковой инфраструктуры. - Подрядчики чистят Октябрьский проспект, улицы Ленина, Щорса, Карла Маркса и другие крупные городские «артерии». Стараемся оперативно реагировать на обращения горожан.

На улицах работает 25 единиц техники. Фото: admkirov.ru

На улицах работает 25 единиц техники. Фото: admkirov.ru

Также в УДПИ добавили, что как только температура воздуха уйдет в «плюс», то подрядчики будут и дальше полностью очищать тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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