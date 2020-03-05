2020-03-05T16:22:30+03:00
Звезды

В Кировской области создадут туристско-рекреационный кластер

Все предприниматели этой сферы смогут побывать на его обсуждении 10 марта
Анастасия РОМАНОВА
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Все заинтересованные и имеющие отношение к сфере туризма предприниматели смогут принять участие в обсуждении.Все заинтересованные и имеющие отношение к сфере туризма предприниматели смогут принять участие в обсуждении.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кировской области создадут туристско-рекреационный кластер. Обсудить его образование всех заинтересованных приглашают в Центр «Мой бизнес» 10 марта. Участие в мероприятии примут представители министерства экономического развития и поддержки предпринимательства, ВятГУ и специалисты туристской и рекреационной сфер. Также на встречу могут прийти предприниматели, оказывающие услуги в туристской сфере Кировской области.

Сейчас в регионе уже созданы и действуют биотехнологический и биофармацевтический кластеры. Их участникам в прошлом году оказали 56 услуг - таких, как, к примеру, исследование ассортимента рынка инулина и его применения при разработке функциональных пищевых продуктов на российских предприятиях для ООО «Эра Водолея». Также для ООО «Аммонит» разработали дизайн новой продукции, в СМИ провели рекламные кампании и многое другое.

Кроме того, для представителей кластеров организовали участие на 10 отраслевых выставочных площадках - «Агропродмаш-2019» и «WorldFood Moscow» в Москве, «Агрорусь-2019» в С-Петербурге, «Медицина и здоровье-2019» в Перми, «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе и так далее. Помимо того, участникам образований оказывают меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Теперь речь идет о создании совершенно нового кластера. На совещании его потенциальные участники выдвинут свои предложения по его созданию и развитию. Также обсуждение коснется преимуществ вступления предпринимателей в новое образование и получения мер господдержки. Кроме того, участникам расскажут о примерах реализации успешных мероприятий для бизнеса при поддержке отдела кластерного развития.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8 (8332) 410-410 (отдел кластерного развития) или на сайте мойбизнес-43.рф.

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