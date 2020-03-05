2020-03-05T16:40:09+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке пропал 83-летний пенсионер

Его ищут второй день
Александр МАКАРОВ
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Пожилой мужчина пропал 4 марта. Фото: vk.com/lizaalert_kirovПожилой мужчина пропал 4 марта. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Кирово-Чепецка и области помочь найти пожилого мужчину. Анатолий Кекин пропал 4 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры сообщают, что пенсионер мог потерять память и нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины короткая стрижка и голубые глаза. На момент ухода из дома он был одет в темно-синий пуховик, джинсы, черные войлочные ботинки и черную вязаную шапку.

Любую информацию поисковики просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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