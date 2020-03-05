В Кирово-Чепецке пропал 83-летний пенсионер
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Кирово-Чепецка и области помочь найти пожилого мужчину. Анатолий Кекин пропал 4 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры сообщают, что пенсионер мог потерять память и нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины короткая стрижка и голубые глаза. На момент ухода из дома он был одет в темно-синий пуховик, джинсы, черные войлочные ботинки и черную вязаную шапку.
Любую информацию поисковики просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU