2020-03-05T11:26:56+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке 30 спасателей тушили пожар на предприятии

Огонь вспыхнул в одном из цехов в 10 утра
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Пожар тушили 30 человек и 9 единиц техники МЧС. Фото: СУ ФПС №16 МЧС России, 1-й пожарно-спасательный отрядПожар тушили 30 человек и 9 единиц техники МЧС. Фото: СУ ФПС №16 МЧС России, 1-й пожарно-спасательный отряд
Изменить размер текста:

3 марта на одном из Кирово-Чепецких предприятий вспыхнул пожар. Как выяснилось позже, в цехе по производству древесно-волокнистых плит загорелась сушильная камера.

Информация о пожаре, по данным областного ГУ МЧС России, поступила в 09:56. К моменту приезда спасателей здание было в дыму. Внутри сушильной камеры и воздуховода, ведущего в цех, горела древесная пыль. К счастью, все находившиеся в тот момент в здании работники, 10 человек, самостоятельно эвакуировались из цеха. Оставалось только потушить пожар.

С огнем сражались 30 человек и 9 единиц техники МЧС. Пожарным пришлось работать в дыхательных аппаратах из-за сильного задымления. Для поиска скрытых источников огня применяли тепловизор. Воздуховод для заливки пришлось вскрывать бензорезом.

Предположительно, пожар вспыхнул из-за нарушения технологического регламента. Сейчас по факту проводят проверку. Здание не получило большого урона - лишь закоптились стены и оборудование в котельной и цехе. Погибших и пострадавших, к счастью, в этом пожаре также не было.

Огонь, предположительно, разгорелся из-за нарушения техрегламента. Фото: СУ ФПС №16 МЧС России, 1-й пожарно-спасательный отряд

Огонь, предположительно, разгорелся из-за нарушения техрегламента. Фото: СУ ФПС №16 МЧС России, 1-й пожарно-спасательный отряд

К счастью, никто из работников предприятия не пострадал. Фото: СУ ФПС №16 МЧС России, 1-й пожарно-спасательный отряд

К счастью, никто из работников предприятия не пострадал. Фото: СУ ФПС №16 МЧС России, 1-й пожарно-спасательный отряд

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирово-Чепецке 30 спасателей тушили пожар на предприятии
В центре Кирова грузовик протаранил легковушку
«Россети Центр и Приволжье» в 2020 году отремонтирует более 5400 км линий электропередачи в Кировской области
За безопасность и качество кировских дорог ответят «Гордормостстрой» и «Вятавтодор»
Игорь Маковский: «Решение о выделении материальной помощи при рождении ребенка – наш подарок женщинам к празднику 8 Марта»
Обезвоживание влияет на увеличение жировых запасов в организме
На Илью Фарафонова завели еще одно уголовное дело после нападения на журналиста
В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП
Юрьянец ударил женщину ножом, а она попыталась «прикрыть» его от полиции
Кировская прокуратура нашла нарушения в работе 10 управляющих компаний
Тоннель под переездом в Нововятске могут начать строить уже в следующем году
За 5 лет более 300 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»
В Белой Холунице инвалидам не выдавали льготные лекарства
«Яндекс. Карты» показывают движение автобусов по Кирову в реальном времени
В Кировской области зарплаты в 2019 году выросли на 6%
ДТП по невнимательности: на Лепсе столкнулись две легковушки
Кировчане смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства
В Кировской области готовятся к проекту по раздельному сбору мусора
В Кирове и области ищут 58-летнего местного жителя