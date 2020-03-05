В Кирово-Чепецке 30 спасателей тушили пожар на предприятии

5 Март 2020 2020-03-05T11:26:56+03:00

Огонь вспыхнул в одном из цехов в 10 утра

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3 марта на одном из Кирово-Чепецких предприятий вспыхнул пожар. Как выяснилось позже, в цехе по производству древесно-волокнистых плит загорелась сушильная камера.

Информация о пожаре, по данным областного ГУ МЧС России, поступила в 09:56. К моменту приезда спасателей здание было в дыму. Внутри сушильной камеры и воздуховода, ведущего в цех, горела древесная пыль. К счастью, все находившиеся в тот момент в здании работники, 10 человек, самостоятельно эвакуировались из цеха. Оставалось только потушить пожар.

С огнем сражались 30 человек и 9 единиц техники МЧС. Пожарным пришлось работать в дыхательных аппаратах из-за сильного задымления. Для поиска скрытых источников огня применяли тепловизор. Воздуховод для заливки пришлось вскрывать бензорезом.

Предположительно, пожар вспыхнул из-за нарушения технологического регламента. Сейчас по факту проводят проверку. Здание не получило большого урона - лишь закоптились стены и оборудование в котельной и цехе. Погибших и пострадавших, к счастью, в этом пожаре также не было.

Огонь, предположительно, разгорелся из-за нарушения техрегламента. Фото: СУ ФПС №16 МЧС России, 1-й пожарно-спасательный отряд

К счастью, никто из работников предприятия не пострадал. Фото: СУ ФПС №16 МЧС России, 1-й пожарно-спасательный отряд

ИСТОЧНИК KP.RU