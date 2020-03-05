2020-03-05T11:24:33+03:00
Происшествия

В центре Кирова грузовик протаранил легковушку

Водитель «Калины» не уступил дорогу
Александр МАКАРОВ
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ДТП произошло на перекрестке центральных улиц. Фото: vk.com/gibdd43ДТП произошло на перекрестке центральных улиц. Фото: vk.com/gibdd43
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Утром, 4 марта, на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Молодой Гвардии грузовик марки ГАЗ столкнулся с автомобилем «Лада Калина». По информации ГИБДД Кировской области, 57-летний водитель легковушки не уступил дорогу, видимо, надеясь «проскочить». При этом грузовик двигался по главной. В аварии 53-летняя пассажирка «Калины» получила травмы. Ей оказали помощь на месте.

Водитель «Калины» не уступил дорогу. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель «Калины» не уступил дорогу. Фото: vk.com/gibdd43

Всего за прошедшие сутки в Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадало четыре человека. Так, вечером, на Октябрьском проспекте, еще одна «Лада Калина» сбила пешехода. Известно, что тот решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. В результате 28-летний мужчина с травмами оказался в больнице.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что в плохую погоду нужно быть максимально внимательными за рулем. Помните, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается, а также повышается вероятность заноса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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