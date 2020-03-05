За безопасность и качество кировских дорог ответят «Гордормостстрой» и «Вятавтодор»

5 Март 2020 2020-03-05T10:29:04+03:00

Аукционы по поиску подрядчиков для работ по нацпроекту завершились

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В Кировской области нашли подрядчиков, которые займутся безопасными и качественными автомобильными дорогами. Два аукциона по одноименному проекту завершились.

Ремонтом 29 объектов по первому из них займется АО «Гордормостстрой», второй, на 20 объектов, выиграл КОГП «Вятавтодор». Контракты с компаниями заключат в текущем месяце, а работы начнутся уже с апреля, если позволят погодные условия.

Самыми длинными участками из планируемых к ремонту станут улицы Производственная (от ул. Московской до разворотного кольца Советского тракта – 5 км) и Дзержинского (от ул. Луганской до транспортной развязки в слободе Гнусино – 8 км 750 метров).

Кроме того, в список участков протяженностью более километра вошли улицы:

Малая Московская (1200 метров),

Чапаева от ул. Воровского до ул. Красина (1380 метров),

Щорса от АЗС до знака «Киров» (1800 метров),

Потребкооперации от ж/д переезда до разворотного кольца Советского тракта (1430 метров),

Полевая от автомобильной дороги «Киров-Русское» до деревни Мараки (1015 метров),

Солнечная от ул. Производственной до ул. Егоровской (1254 метра),

Октябрьская от ул. Кирова до ул. Горной (1069 метров),

Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Лесной в микрорайоне Лянгасово.

Стоит отметить, что все городские дороги, которые обустроят за весну-лето, относятся к указанным участкам. Учитывая то, что в качестве подрядчиков выступают знакомые все лица, интересно, насколько качественными и безопасными будут эти дороги после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU