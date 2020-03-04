На Илью Фарафонова завели еще одно уголовное дело после нападения на журналиста

4 Март 2020 2020-03-04T16:38:04+03:00

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Областной Следком сообщил, что на скандально известного в Кирове Илью Фарафонова завели еще одно уголовное дело. Проистекает очередная его статья от февральского нападения на журналиста одного из кировских телеканалов. К «воспрепятствованию законной деятельности журналиста» прибавилось «покушение на повреждение чужого имущества» - за то, что Фарафонов попытался разбить камеру корреспондента.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля на перекрестке Ленина и Блюхера ДПС остановили черный BMW с пьяными вдрызг водителем и пассажиром. С патрулем был журналист, снимавший сюжет о нарушителях ПДД. И если водитель, пусть и нетрезвый, вел себя адекватно, то пассажир иномарки после долгих угроз матом накинулся на корреспондента с кулаками. На этом он не унялся, попытавшись разбить еще и камеру журналиста.

Драчуном оказался не кто иной, как печально известный Илья Фарафонов, чей «послужной список» довольно обширен. К сожалению, полон он отнюдь не благими делами. На совести парня висит даже три жизни - две сломанных и одна погубленная. Но ему все нипочем - продолжает кататься пьяным как ни в чем не бывало, хамить и пускать в ход кулаки. Однако какая-то справедливость восторжествовала - видео с нападением на журналиста заинтересовало Следственный комитет Кировской области.

Сейчас оба дела «сшили» в одно производство. Расследование, по словам Следкома, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU