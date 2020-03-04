2020-03-04T16:38:04+03:00
Происшествия

На Илью Фарафонова завели еще одно уголовное дело после нападения на журналиста

Расследование по этому инциденту продолжается
Анастасия РОМАНОВА
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Видео, на котором Илья старается покалечить журналиста, попало в Следственный комитет. Фото: скриншот из видео «Вести. Дежурная Часть».Видео, на котором Илья старается покалечить журналиста, попало в Следственный комитет. Фото: скриншот из видео «Вести. Дежурная Часть».
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Областной Следком сообщил, что на скандально известного в Кирове Илью Фарафонова завели еще одно уголовное дело. Проистекает очередная его статья от февральского нападения на журналиста одного из кировских телеканалов. К «воспрепятствованию законной деятельности журналиста» прибавилось «покушение на повреждение чужого имущества» - за то, что Фарафонов попытался разбить камеру корреспондента.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля на перекрестке Ленина и Блюхера ДПС остановили черный BMW с пьяными вдрызг водителем и пассажиром. С патрулем был журналист, снимавший сюжет о нарушителях ПДД. И если водитель, пусть и нетрезвый, вел себя адекватно, то пассажир иномарки после долгих угроз матом накинулся на корреспондента с кулаками. На этом он не унялся, попытавшись разбить еще и камеру журналиста.

Драчуном оказался не кто иной, как печально известный Илья Фарафонов, чей «послужной список» довольно обширен. К сожалению, полон он отнюдь не благими делами. На совести парня висит даже три жизни - две сломанных и одна погубленная. Но ему все нипочем - продолжает кататься пьяным как ни в чем не бывало, хамить и пускать в ход кулаки. Однако какая-то справедливость восторжествовала - видео с нападением на журналиста заинтересовало Следственный комитет Кировской области.

Сейчас оба дела «сшили» в одно производство. Расследование, по словам Следкома, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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