2020-03-04T16:28:59+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП

Двое водителей получили травмы
Александр МАКАРОВ
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ДТП произошло в деревне Дресвяново. Фото: vk.com/gibdd43ДТП произошло в деревне Дресвяново. Фото: vk.com/gibdd43
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Авария, произошедшая 3 февраля в Кирово-Чепецком районе, чуть не закончилась трагедией. На 27-м километре трассы Киров-Вятские Поляны, в деревне Дресвяново, произошло тройное ДТП. По информации ГИБДД Кировской области, 48-летний водитель КамАЗа-лесовоза не справился с управлением и выехал на «встречку». При этом его тяжелый прицеп зацепил грузовик «Исудзу».

После удара на дорогу упали бревна, в которые врезался ВАЗ-21099. Водитель отечественной легковушки ехал следом за японским грузовиком и не успел среагировать. В результате аварии водители «Исудзу» и ВАЗа отделались травмами, госпитализация им не потребовалась.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. Шесть человек получили различные травмы.

ВАЖНО

При плохих дорожных и погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей не терять бдительность. Нужно выбирать свою скорость в зависимости от состояния дороги. Пешеходам следует переходить улицы в установленных местах, убедившись, что их видят и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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