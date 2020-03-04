Юрьянец ударил женщину ножом, а она попыталась «прикрыть» его от полиции

4 Март 2020 2020-03-04T17:33:28+03:00

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В Юрьянском районе задержали мужчину, напавшего с ножом на местную жительницу. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

29 февраля в полицию поступило сообщение от медиков: госпитализировали 38-летнюю женщину с ножевым ранением груди. Скорая увезла ее из одного из домов по улице Пушкина в Юрье. Врачам пострадавшая сообщила следующее. На улице на нее напал некий мужчина и несколько раз ударил ножом в грудь, после чего сбежал. А сама женщина добралась до ближайшего дома и попросила вызвать скорую.

Полиция начала проверку и вскоре выяснилось: не было никакого мужчины с ножом на улице. Точнее, он-то как раз был, но в том самом доме, откуда пострадавшую забрали медики. Как оказалось, женщина была там в гостях. В какой-то момент между ней и ее знакомым, 39-летним сыном хозяйки дома, разгорелась ссора. В запале мужчина схватил нож и несколько раз ударил пострадавшую в грудь. Непонятно почему она пыталась избавить своего знакомого от ответственности, рассказав заведомо ложную версию произошедшего.

Мужчину задержали. На него заведено уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Юрьянцу грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU