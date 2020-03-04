2020-03-04T17:33:28+03:00
Происшествия

Юрьянец ударил женщину ножом, а она попыталась «прикрыть» его от полиции

Пострадавшая солгала медикам, чтобы избавить знакомого от ответственности
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Настоящего нападавшего полиция установила и задержала.Настоящего нападавшего полиция установила и задержала.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Юрьянском районе задержали мужчину, напавшего с ножом на местную жительницу. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

29 февраля в полицию поступило сообщение от медиков: госпитализировали 38-летнюю женщину с ножевым ранением груди. Скорая увезла ее из одного из домов по улице Пушкина в Юрье. Врачам пострадавшая сообщила следующее. На улице на нее напал некий мужчина и несколько раз ударил ножом в грудь, после чего сбежал. А сама женщина добралась до ближайшего дома и попросила вызвать скорую.

Полиция начала проверку и вскоре выяснилось: не было никакого мужчины с ножом на улице. Точнее, он-то как раз был, но в том самом доме, откуда пострадавшую забрали медики. Как оказалось, женщина была там в гостях. В какой-то момент между ней и ее знакомым, 39-летним сыном хозяйки дома, разгорелась ссора. В запале мужчина схватил нож и несколько раз ударил пострадавшую в грудь. Непонятно почему она пыталась избавить своего знакомого от ответственности, рассказав заведомо ложную версию произошедшего.

Мужчину задержали. На него заведено уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Юрьянцу грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обезвоживание влияет на увеличение жировых запасов в организме
На Илью Фарафонова завели еще одно уголовное дело после нападения на журналиста
В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП
Юрьянец ударил женщину ножом, а она попыталась «прикрыть» его от полиции
Кировская прокуратура нашла нарушения в работе 10 управляющих компаний
Тоннель под переездом в Нововятске могут начать строить уже в следующем году
За 5 лет более 300 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»
В Белой Холунице инвалидам не выдавали льготные лекарства
«Яндекс. Карты» показывают движение автобусов по Кирову в реальном времени
В Кировской области зарплаты в 2019 году выросли на 6%
ДТП по невнимательности: на Лепсе столкнулись две легковушки
Кировчане смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства
В Кировской области готовятся к проекту по раздельному сбору мусора
В Кирове и области ищут 58-летнего местного жителя