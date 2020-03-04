Кировская прокуратура нашла нарушения в работе 10 управляющих компаний

4 Март 2020 2020-03-04T17:25:32+03:00

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Снегопады, несмотря на наступление календарной весны, не прекращаются. Как и жалобы кировчан на плохую уборку снега и наледи с крыш. Прокуратура Кировской области нашла нарушения в работе десяти управляющих компаний. Такую проверку уже устраивали в конце января, и в прошлый раз список состоял из 12 наименований.

В основном это оказались одни и те же лица, что печально, но неудивительно. Недобросовестными оказались ООО «АКОР», ООО «УК Промус», ООО «Актив-Комфорт», ООО «УК Ленинского района», ООО «УК «Мегаполис», ООО «Яхонт», ООО «Вятка Уют», ООО «УК Комфорт», ООО «УК -25 плюс», ЖСК «Станкостроитель - 1». По результатам проверки назвать ответственными эти компании никак нельзя. К примеру, несвоевременная уборка дворов и крыш в четырех домах по улице Романа Ердякова, одного из зданий по улице Лепсе и многих других объектов вряд ли могут свидетельствовать о порядочности «управляйки». Перечисленные места, к слову, находятся под попечением ООО «АКОР».

Всем нарушителям велели устранить недочеты в своей работе. Помимо затруднительного передвижения по колено в снегу, жители могут еще и получить льдиной по голове в результате халатности УК. Так, в январе на мальчика с крыши дома, обслуживаемого УК «Актив-Комфорт», упал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU