В Белой Холунице инвалидам не выдавали льготные лекарства

4 Март 2020 2020-03-04T16:04:16+03:00

Пожилые люди получили нужные препараты только после жалобы в прокуратуру

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В Белохолуницком районе инвалидам отказали в льготных лекарствах. Пожилым людям пришлось подать жалобу для решения проблемы. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Выяснилось, что с жалобой обратились двое местных жителей - инвалиды 2 и 3 группы. По закону им положены необходимые льготные лекарства за счет государства и муниципалитета. Однако в одной из аптек райцентра им отказали в просьбе - мол, препаратов нет. Пожилым людям пришлось обратиться в прокуратуру.

Заведующей аптекой велели устранить нарушение. После этого вмешательства инвалидам выдали необходимые лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU