В Белой Холунице инвалидам не выдавали льготные лекарства
В Белохолуницком районе инвалидам отказали в льготных лекарствах. Пожилым людям пришлось подать жалобу для решения проблемы. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
Выяснилось, что с жалобой обратились двое местных жителей - инвалиды 2 и 3 группы. По закону им положены необходимые льготные лекарства за счет государства и муниципалитета. Однако в одной из аптек райцентра им отказали в просьбе - мол, препаратов нет. Пожилым людям пришлось обратиться в прокуратуру.
Заведующей аптекой велели устранить нарушение. После этого вмешательства инвалидам выдали необходимые лекарства.
ИСТОЧНИК KP.RU