«Яндекс. Карты» показывают движение автобусов по Кирову в реальном времени

4 Март 2020 2020-03-04T13:12:46+03:00

Наблюдать за автобусами теперь можно в «прямом эфире». Скриншот: «Яндекс. Карты»

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На днях в сервисе «Яндекс. Карты» появилась новая «фишка». Теперь жители Кирова могут отслеживать движение общественного транспорта в реальном времени. В браузере и приложении автобусы обозначаются иконками зеленого цвета, а троллейбусы - синего.

При выборе остановки показывается информация обо всех маршрутах, которые через нее проходят. Видно и примерное время прибытия. Кроме того, сервис помогает проложить оптимальный маршрут. Это полезно, когда нужно выбраться из незнакомого района или доехать до другой точки города.

Сейчас «Яндекс. Карты» отображает 44 маршрута автобусов и троллейбусов. Данные предоставляет «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта города Кирова».

ИСТОЧНИК KP.RU