2020-03-04T12:10:01+03:00
Общество

В Кировской области зарплаты в 2019 году выросли на 6%

Средний ежемесячный заработок в нашем регионе составил 29812 рублей
Алина Сашина
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Работники гостиниц и предприятий общественного питания получат в среднем 20000 рублей.Работники гостиниц и предприятий общественного питания получат в среднем 20000 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кировстате проанализировали, как изменился уровень зарплат в нашей области в 2019 году. Оплата труда по сравнению с 2018 годом выросла. Правда, в номинальном исчислении - на 6%, а в реальном - на 2%.

Средний ежемесячный заработок в Кировской области в 2019 году равнялся 29812 рублям. Эта цифра была выше в летние месяцы, когда большинство жителей региона получали отпускные. А также в декабре, когда во многих организациях сотрудники получали годовые премии.

В прошлом году доходы сотрудников повысились во всех отраслях экономики. Но рост был неравномерным. На 10% увеличились зарплаты на предприятиях сельского и лесного хозяйства, а также в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства. Средний уровень месячного дохода работников в этих отраслях достиг 25 тысяч рублей.

Сотрудники финансовых и страховых организаций, сферы здравоохранения и социальных услуг тоже должны были почувствовать повышение своего дохода. В этих отраслях, как и в ресурсоснабжающих организациях, оплата труда выросла на 9%.

По уровню среднемесячного дохода наиболее высокооплачиваемыми оказались сотрудники финансовой и страховой отрасли. Их заработок выше 40 тысяч рублей. Это на 157,6% выше среднеобластного уровня. В сфере добычи полезных ископаемых работники также получают на 135,2% больше, чем среднестатистический кировчанин.

А вот работающие в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания имеют доходы ниже среднеобластных. Их уровень зарплат - 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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