ДТП по невнимательности: на Лепсе столкнулись две легковушки
Вечером, 3 марта, на перекрестке улиц Лепсе и Физкультурников произошло серьезное ДТП. По данным ГИБДД Кировской области, столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада Гранта». 67-летняя женщина за рулем иномарки повернула налево. Не убедившись в безопасности маневра, она врезалась в «Ладу», ехавшую по главной дороге.
В итоге обе машины получили повреждения. Особенно досталось отечественной легковушке: от удара автомобиль откинуло на уличную ограду. К счастью, водители отделались легкими травмами, и им оказали помощь на месте.
ВАЖНО
Госавтоинспекция Кировской области просит автомобилистов во время непогоды быть наиболее внимательными. Необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Также при совершении маневра нужно убедиться в его безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU