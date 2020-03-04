ДТП по невнимательности: на Лепсе столкнулись две легковушки

4 Март 2020 2020-03-04T11:46:00+03:00

К счастью, кроме машин, в аварии больше никто не пострадал. Фото: vk.com/gibdd43

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Вечером, 3 марта, на перекрестке улиц Лепсе и Физкультурников произошло серьезное ДТП. По данным ГИБДД Кировской области, столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада Гранта». 67-летняя женщина за рулем иномарки повернула налево. Не убедившись в безопасности маневра, она врезалась в «Ладу», ехавшую по главной дороге.

В итоге обе машины получили повреждения. Особенно досталось отечественной легковушке: от удара автомобиль откинуло на уличную ограду. К счастью, водители отделались легкими травмами, и им оказали помощь на месте.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит автомобилистов во время непогоды быть наиболее внимательными. Необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Также при совершении маневра нужно убедиться в его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU