2020-03-04T11:34:48+03:00
Общество

Кировчане смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

Вакцинация животных пройдет по региону с середины марта до конца апреля
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчане смогут бесплатно привить животных от бешенства и других заразных болезней.Кировчане смогут бесплатно привить животных от бешенства и других заразных болезней.Фото: Алексей ФОКИН
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В Кировской области можно бесплатно привить своего питомца от бешенства и прочих заразных болезней. Бесплатная выездная вакцинация будет проходить в регионе с 11 марта по 28 апреля.

Зачинщик акции — кировское управление ветеринарии. По их словам, в каждом районе города определили от 15 до 30 мест, где будут работать специалисты. Больше всего точек расположится в Октябрьском районе.

Следует отметить, что прививка против бешенства бесплатной будет лишь для «помеченных» питомцев. У животного должны быть чип, бирка или клеймо — словом, средство идентификации. Если же их нет, специалисты услугу все равно окажут, но уже за денежки. К счастью, цены вполне доступные — к примеру, биркование питомца обойдется всего в 10 рублей.

Согласно ветеринарному законодательству, хозяева обязаны идентифицировать и прививать своих братьев меньших от бешенства. В противном случае можно расстаться с большей суммой денег. Штраф за уклонение — от 500 до 1000 рублей.

В 2019 году специалисты привили 4 тысячи животных. Как правило, это кошки и собаки. Однако встречались и нетрадиционные экземпляры — шиншиллы или хорьки.

С графиком выездов можно ознакомиться на сайте Кировской областной ветеринарной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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