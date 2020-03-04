2020-03-04T10:58:08+03:00
Общество

В Кировской области готовятся к проекту по раздельному сбору мусора

Первый этап пройдет с марта по июнь
Анастасия РОМАНОВА
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На каждой мусорной площадке установят по три контейнера - для бумаги, пластика и смешанных видов отходов. Фото: kirovreg.ruНа каждой мусорной площадке установят по три контейнера - для бумаги, пластика и смешанных видов отходов. Фото: kirovreg.ru
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В Кировской области началась подготовка к пилотному проекту по раздельному сбору мусора. Решение приняло правительство региона совместно с общественниками и экоактивистами.

Согласно плану, в пилотном проекте будет участвовать 10 площадок:

- микрорайон Радужный - 7 площадок;

- микрорайон Васильки - 1 площадка;

- Киров, улица Ленина, 20 - 1 площадка;

- деревня Лубягино Кирово-Чепецкого района - 1 площадка.

На каждой из них установят по три контейнера: для смешанных отходов, пластика и бумаги. Их снабдят датчиками наполняемости, которые позволят вести статистику по сбору мусора и уведомлять о наполнении баков. Для вывоза бумаги и пластика организуют специальные маршруты. После эти отходы будут проходить ручную досортировку, прессование и подготовку, и, наконец, отправляться на перерабатывающие предприятия. Смешанные отходы будет вывозить обычный мусоровоз.

С жителями домов, прикрепленным к мусорным площадкам, проведут подготовительную работу: встречи для информирования и пояснения методики проекта и памятки с буклетами.

Плата для жителей за ТКО будет начисляться за вывоз смешанных отходов по фактическому объему, отдельно от бумаги и пластика.

Подготовительный этап, согласно плану, пройдет с марта по июнь. Не позже июля текущего года установят контейнеры и начнут реализацию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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