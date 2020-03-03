2020-03-03T17:31:35+03:00
Общество

В Кирове и области ищут 58-летнего местного жителя

Мужчина пропал двое суток назад
Анастасия РОМАНОВА
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Мужчину разыскивает кировская полиция и волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчину разыскивает кировская полиция и волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Кировская полиция разыскивает 58-летнего местного жителя. Александр Лимонов в последний раз вышел из дома по улице Лепсе 1 марта текущего года. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Мужчине на вид около 60-65 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, рыжие крашеные вьющиеся волосы до плеч, карие глаза. На момент ухода из дома кировчанин был одет в коричневую куртку, темные штаны и черные резиновые сапоги.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам (8332) 674-319, 8-800-700-54-52 или 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кирове и области ищут 58-летнего местного жителя
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