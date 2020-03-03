2020-03-03T17:30:54+03:00
Общество

В Оричевском районе с виновника ДТП взыскали компенсацию

По вине водителя пострадала девочка
Александр МАКАРОВ
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ДТП произошло в ноябре 2018 года. Фото: prokuratura-kirov.ruДТП произошло в ноябре 2018 года. Фото: prokuratura-kirov.ru
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Прокурор Оричевского района подал иск в суд с требованием выплаты компенсации 7-летней девочке. В ведомство обратились ее родители. Как сообщает областная прокуратора, ребенок пострадал в ДТП более полутора лет назад.

Водитель пассажирской «Газели» превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся. При этом юная пассажирка получила серьезные травмы и долго лечилась. Также, ухаживая за ребенком, не работала ее мама.

По Гражданскому кодексу РФ вред, причиненный личности, компенсирует виновник. В данном случае им является водитель «Газели». Не дожидаясь решения суда, он сам выплатил родителям 7-летней девочки компенсации за моральный вред и неполученный заработок. В связи с этим производство по делу прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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