Кировчанин потерял 12000 рублей, «купив» винтовку в интернете

3 Март 2020 2020-03-03T17:36:25+03:00

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31-летний кировчанин в одной из социальных сетей увидел заманчивое объявление о продаже пневматической винтовки. Он списался с продавцом о сделке. Тот выдвинул требование о предоплате в 12 тысяч рублей.

Пострадавший все требования, конечно, выполнил и стал ждать «купленного» товара. Прошел месяц, но свою винтовку кировчанин так и не получил, как и потраченные на нее средства. Только после этого мужчина обратился в полицию за помощью.

Сейчас органы начали проверку по предполагаемому мошеннику и установлению его личности.

Сотрудники полиции напоминают о том, что покупки нужно совершать в проверенных Интернет-магазинах. Решив приобрести что-либо дистанционно, есть риск попасть на удочку злоумышленников. Поэтому личные встречи – хороший шанс проверить товар, перед тем как отдать свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU