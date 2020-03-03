2020-03-03T17:22:01+03:00
Общество

Полиция лишила кировчан 300 литров алкоголя

По городу и области продолжают искать магазины, торгующие спиртным незаконно
Анастасия РОМАНОВА
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В одном из магазинов алкоголь оказался «паленым». Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфВ одном из магазинов алкоголь оказался «паленым». Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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В Кировской области продолжаются рейды по алкоточкам на предмет различных нарушений. По данным УМВД Кировской области, только за один день полиция накрыла три магазина, в которых нашлось четыре нарушения.

В каждом из троих «провинившихся» торговали из-под полы в ночное время, когда продажа горячительного запрещена. Один из магазинов продавал спиртное без лицензии. Вдобавок ко всему на бутылках не было акцизных марок.

В общей сложности полиция изъяла более 300 литров алкоголя на сумму около 200 тысяч рублей. Конфискат направят на экспертизу, которая покажет, насколько опасно употребление этих напитков для жизни и здоровья. Имеется в виду, опасно более, чем есть само по себе. На виновных же завели дела об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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