В Кирове собирают благотворительную помощь для верных друзей

3 Март 2020 2020-03-03T18:47:05+03:00

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В первый день весны в Кирове стартовала благотворительная акция «Верный друг». Все неравнодушные горожане могут помочь питомцам приютов. Проводит акцию Центр местной активности Ленинского района.

Животным необходимы корма (для собак и кошек), крупы, консервы и другие продукты питания с длительным сроком хранения. Также очень нужны моющие средства, пакеты для мусора, перчатки (латексные и хлопчатобумажные), игрушки и поводки. Все, что соберут кировчане, ЦМА направит в приюты для животных.

Все желающие и неравнодушные могут принести необходимую помощь по адресу: Киров, улица Риммы Юровской, 11 (вход библиотеки им. Е. Д. Петряева). График работы: вторник, среда, четверг - с 15.00 до 17.00. Контактный номер телефона 8(919)510-02-99 (руководитель ЦМА Шехирева Екатерина Александровна). Также с центром можно связаться через сообщения в официальной группе в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU