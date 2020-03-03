2020-03-03T18:47:05+03:00
Общество

В Кирове собирают благотворительную помощь для верных друзей

1 марта началась акция в помощь приютам для животных
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Питомцам приютов очень нужна помощь.Питомцам приютов очень нужна помощь.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В первый день весны в Кирове стартовала благотворительная акция «Верный друг». Все неравнодушные горожане могут помочь питомцам приютов. Проводит акцию Центр местной активности Ленинского района.

Животным необходимы корма (для собак и кошек), крупы, консервы и другие продукты питания с длительным сроком хранения. Также очень нужны моющие средства, пакеты для мусора, перчатки (латексные и хлопчатобумажные), игрушки и поводки. Все, что соберут кировчане, ЦМА направит в приюты для животных.

Все желающие и неравнодушные могут принести необходимую помощь по адресу: Киров, улица Риммы Юровской, 11 (вход библиотеки им. Е. Д. Петряева). График работы: вторник, среда, четверг - с 15.00 до 17.00. Контактный номер телефона 8(919)510-02-99 (руководитель ЦМА Шехирева Екатерина Александровна). Также с центром можно связаться через сообщения в официальной группе в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове и области ищут 58-летнего местного жителя
В Оричевском районе с виновника ДТП взыскали компенсацию
Кировчанин потерял 12000 рублей, «купив» винтовку в интернете
Полиция лишила кировчан 300 литров алкоголя
В Кирове собирают благотворительную помощь для верных друзей
В лесополосе за старым мостом обнаружили тело 25-летнего кировчанина
В Кирово-Чепецке пропали две 15-летние девушки
В кировской школе №19 объявили карантин из-за эпидемии гриппа
Более миллиарда рублей направили на обеспечение производственной безопасности своих сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году
В Кирове на ремонт дворов выделено 63 миллиона рублей
В Кировской области ищут нового директора Фонда капремонта
Кировские акробаты поборются за мировое первенство в Швейцарии
В смертельном ДТП в Белохолуницком районе погибла фельдшер скорой помощи
Кировчане выбрали двадцать городских улиц для ремонта тротуаров
Кировская область в ТОП-20 регионов по доле просроченных кредитов
Кировские библиотеки отменили массовые мероприятия до конца карантина
Работникам мясокомбината в Советске не выплатили более полумиллиона рублей
Стало известно, как будет выглядеть новый юго-западный рынок
С каких кировских улиц вывезут снег в ближайшие три дня?
Мишки на севере: в Кировской области из-под снега показались первые медведи
LTE-фикация набирает обороты: МегаФон на Вятке нарастил 4G-скорости