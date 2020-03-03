2020-03-03T15:17:54+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке пропали две 15-летние девушки

Подростков разыскивают уже двое суток
Анастасия РОМАНОВА
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Девушек ищут уже двое суток. Фото: vk.com/ornkirovДевушек ищут уже двое суток. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кировской области разыскивают двух 15-летних девушек. В последний раз Оксану Тебенькову и Татьяну Салову видели в Кирово-Чепецке 1 марта. С тех пор информации об их местонахождении нет. Приметы пропавших сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Оксане Тебеньковой на вид 15 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темные. На момент ухода из дома девушка была одета в короткую куртку цвета «металлик», красные штаны с белыми полосками и черные кроссовки.

В последний раз Оксану видели 1 марта. Фото: vk.com/ornkirov

В последний раз Оксану видели 1 марта. Фото: vk.com/ornkirov

Татьяне Саловой на вид 15 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прическа «каре». На момент ухода пропавшая была одета в куртку цвета хаки, но также может быть в черном пуховике, черные лосины и бордовые кроссовки.

Пропавшие девушки могут находиться вместе. Фото: vk.com/ornkirov

Пропавшие девушки могут находиться вместе. Фото: vk.com/ornkirov

ОРН «Первый» сообщает, что девушки могут находиться вместе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-350-76-25 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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