В кировской школе №19 объявили карантин из-за эпидемии гриппа
Эпидемия гриппа продолжает распространяться, и все больше кировских образовательных учреждений закрываются на карантин. Даже в городских библиотеках ввели запрет на массовые собрания. На сей раз приостановили занятия в школе №19 - во всей разом.
Как сообщил Кировский департамент образования, количество заболевших гриппом и ОРВИ учеников школы резко поднялось на 24%. Это и стало основанием для введения временного карантина. С 4 по 10 марта учащимся школы придется посидеть дома.
По данным областного Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается высоким. К счастью, уровень больных пневмонией не превышает многолетних показателей.
Напомним, ранее мы писали о необходимых мерах профилактики, чтобы уберечься от эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU