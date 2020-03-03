2020-03-03T14:40:37+03:00
Общество

В кировской школе №19 объявили карантин из-за эпидемии гриппа

С 4 по 10 марта учащиеся отправятся на внеплановые каникулы
Анастасия РОМАНОВА
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Несколько дней школьные классы будут пустовать. Фото: admkirov.ruНесколько дней школьные классы будут пустовать. Фото: admkirov.ru
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Эпидемия гриппа продолжает распространяться, и все больше кировских образовательных учреждений закрываются на карантин. Даже в городских библиотеках ввели запрет на массовые собрания. На сей раз приостановили занятия в школе №19 - во всей разом.

Как сообщил Кировский департамент образования, количество заболевших гриппом и ОРВИ учеников школы резко поднялось на 24%. Это и стало основанием для введения временного карантина. С 4 по 10 марта учащимся школы придется посидеть дома.

По данным областного Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается высоким. К счастью, уровень больных пневмонией не превышает многолетних показателей.

Напомним, ранее мы писали о необходимых мерах профилактики, чтобы уберечься от эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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