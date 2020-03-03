В Кирове на ремонт дворов выделено 63 миллиона рублей
Департамент городского хозяйства объявил аукцион по выбору подрядной организации для ремонта дворов. Он пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
- В настоящее время проведены подготовительные процедуры по разработке сметы, получено положительное заключение государственной экспертизы по каждой дворовой территории, рассказали в администрации города.
По условиям контракта, до 16 сентября 2020 года подрядчик должен благоустроить 36 дворовых территорий.
Среди них дворы в :
В Нововятском районе:
- ул. Орджоникидзе, 14;
- пр-т Строителей, 3а (мкр. Радужный);
- ул. Конституции, 5, 16 (мкр. Радужный),
- ул. Индустриальная, 8, 10 (мкр. Радужный).
В Первомайском р-не:
- ул. Советская, 4;
- ул. Орловская, 26;
- ул. Володарского, 162.
Ленинском р-не:
- ул. Московская, 114/1, 140/2, 140/3;
- ул. Карла Либкнехта, 154;
- ул. Риммы Юровской, 1;
- ул. Менделеева, 27;
- ул. Воровского, 99а, 123, 125, 127, 129;
- ул. Производственная, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 15/3;
- ул. Некрасова, 14, 22.
В Октябрьском р-не:
- ул. Ломоносова, 16;
- Октябрьский пр-т, 4;
- ул. Дзержинского, 64/1, 64/2;
- пер. Вершининский 7;
- Студенческий пр-д, 10/1;
- ул. Ульяновская, 2;
- ул. Свердлова, 14а;
- ул. А. Горбуновой, 18.
ИСТОЧНИК KP.RU