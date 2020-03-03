2020-03-03T14:32:53+03:00
Общество

В Кирове на ремонт дворов выделено 63 миллиона рублей

Скоро будет известно, кто выполнит эту работу
Иван Кабанов
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На ремонт дворов потратят 63 миллиона рублей. - admkirov.ruНа ремонт дворов потратят 63 миллиона рублей. - admkirov.ru
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Департамент городского хозяйства объявил аукцион по выбору подрядной организации для ремонта дворов. Он пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- В настоящее время проведены подготовительные процедуры по разработке сметы, получено положительное заключение государственной экспертизы по каждой дворовой территории, рассказали в администрации города.

По условиям контракта, до 16 сентября 2020 года подрядчик должен благоустроить 36 дворовых территорий.

Среди них дворы в :

В Нововятском районе:

- ул. Орджоникидзе, 14;

- пр-т Строителей, 3а (мкр. Радужный);

- ул. Конституции, 5, 16 (мкр. Радужный),

- ул. Индустриальная, 8, 10 (мкр. Радужный).

В Первомайском р-не:

- ул. Советская, 4;

- ул. Орловская, 26;

- ул. Володарского, 162.

Ленинском р-не:

- ул. Московская, 114/1, 140/2, 140/3;

- ул. Карла Либкнехта, 154;

- ул. Риммы Юровской, 1;

- ул. Менделеева, 27;

- ул. Воровского, 99а, 123, 125, 127, 129;

- ул. Производственная, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 15/3;

- ул. Некрасова, 14, 22.

В Октябрьском р-не:

- ул. Ломоносова, 16;

- Октябрьский пр-т, 4;

- ул. Дзержинского, 64/1, 64/2;

- пер. Вершининский 7;

- Студенческий пр-д, 10/1;

- ул. Ульяновская, 2;

- ул. Свердлова, 14а;

- ул. А. Горбуновой, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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