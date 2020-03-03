Кировские акробаты поборются за мировое первенство в Швейцарии

3 Март 2020 2020-03-03T13:12:16+03:00

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В Кирове прошло всероссийское соревнование по спортивной акробатике среди юношей и девушек. На состязания приехало 620 спортсменов из 32 регионов страны. Возрастные группы участников - 11-16 и 12-18 лет.

От Кирова и области на соревнованиях выступило 100 спортсменов. «Хозяева» показали высокий уровень мастерства и заслуженно взяли призовые места. Четверка кировских ребят в возрастной группе 11-16 лет завоевала золото на соревнованиях. Ребята уже становились победителями в первой тройке. Так, в прошлом году эта команда завоевала второе место и отправилась на первенство Европы в Израиль. Теперь же им предстоит отправиться на мировое соревнование в Швейцарию. За рубеж отправятся победители в многоборье среди женских и мужских пар.

Сейчас наши спортсмены готовятся к первенству мира по спортивной акробатике. Соревнования пройдут в Швейцарии с 18 по 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU