В смертельном ДТП в Белохолуницком районе погибла фельдшер скорой помощи
1 марта в Белохолуницком районе столкнулись два встречных автомобиля. От страшного удара погибла 28-летняя девушка, которая была за рулем ВАЗ-2114.
В группе «Место Происшествия Киров» сообщили, что погибшей оказалась фельдшер реанимационной бригады 3-й подстанции скорой помощи в Кирове. В комментариях к публикации люди выразили свои соболезнования родственникам. Те, кто знал девушку, не могут поверить в случившееся. За девять лет работы в реанимации она спасла много жизней.
Также пострадали два пассажира иномарки: 44-летняя женщина и 14-летняя девочка. Их доставили в больницу. По факту смертельного ДТП проводится проверка. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU