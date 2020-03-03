В смертельном ДТП в Белохолуницком районе погибла фельдшер скорой помощи

3 Март 2020 2020-03-03T13:02:49+03:00

В ДТП погиб один человек и двое получили травмы. Фото: vk.com/kirovmp

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1 марта в Белохолуницком районе столкнулись два встречных автомобиля. От страшного удара погибла 28-летняя девушка, которая была за рулем ВАЗ-2114.

В группе «Место Происшествия Киров» сообщили, что погибшей оказалась фельдшер реанимационной бригады 3-й подстанции скорой помощи в Кирове. В комментариях к публикации люди выразили свои соболезнования родственникам. Те, кто знал девушку, не могут поверить в случившееся. За девять лет работы в реанимации она спасла много жизней.

Также пострадали два пассажира иномарки: 44-летняя женщина и 14-летняя девочка. Их доставили в больницу. По факту смертельного ДТП проводится проверка. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU