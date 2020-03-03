Кировчане выбрали двадцать городских улиц для ремонта тротуаров

3 Март 2020 2020-03-03T14:06:39+03:00

Все работы должны завершить к концу программы - то есть до конца 2024 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

По результатам голосования определили по пять участков в каждом районе города

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В Кирове отремонтируют тротуары на двадцати городских улицах. Причем участки выбирали сами горожане. На днях завершилось голосование за благоустройство территорий в рамках федерального проекта. Участие в нем приняли 66990 человек.

В итоге выбрали по пять улиц в каждом районе города. Пешеходные зоны на участках отремонтируют до конца программы - то есть до 2024 года.

Топ-5 выбранных кировчанами территорий:

– Ленинский район: улицы Комсомольская (Лянгасово), Горького, Космонавта В. Волкова, Азина, проспект Строителей.

– Октябрьский район: улицы Ломоносова, Лепсе, Дзержинского, Юбилейная (с. Бахта), К. Либкнехта.

– Первомайский район: улицы Лесозаводская, Павла Корчагина, Ленина, Торфяная, Володарского.

– Нововятский район: улицы Советская, Рухлядьева, Конституции, проспект Строителей (Радужный), Октябрьская.

Рейтинг актуализируют в дальнейшем, убрав из него места, которые благоустроят в рамках других программ. Так, из списка исчезнет улица Торфяная в микрорайоне Озерки. Выбывший участок заменит улица Порошинская.

В текущем году Торфяную улицу реконструируют и обустроят тротуары по нацпроекту «Жилье и городская среда». 28 февраля стартовал аукцион среди подрядчиков, которые возьмутся за эту работу. Ремонт должны завершить до 15 октября текущего года.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на определенных улицах Кирова отремонтируют пешеходные зоны и проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU