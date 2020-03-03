2020-03-03T12:38:25+03:00
Общество

Кировская область в ТОП-20 регионов по доле просроченных кредитов

Большинство жителей нашего региона займы возвращают вовремя
Алина Сашина
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Вовремя не были погашены только 3,35% банковских ссуд.Вовремя не были погашены только 3,35% банковских ссуд.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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В 2019 году не все жители нашего региона смогли своевременно вернуть позаимствованные у банков средства. По данным агентства РИА Рейтинг, Кировская область по просроченным платежам к началу 2020 года находилась на 18 месте из 85. В начале списка - регионы с самым низким процентом не вовремя погашенных кредитов. Поэтому можно сказать, что ситуация в нашей области гораздо лучше, чем у других.

В среднем на каждого трудоспособного жителя нашего региона в 2019 году приходилось по 200 тысяч рублей заемных денег. Вовремя не были погашены 3,35% банковских ссуд. Эта цифра снизилась по сравнению с 2018 годом на 0,4 процентного пункта. Но при этом сама задолженность по кредитам в 2019 году выросла на 14,4%. Большую часть займов составляют потребительские и ипотечные кредиты.

Интересно, что самая низкая доля просроченных кредитов - в Севастополе, Крыму и Ненецком автономном округе. А самыми безответственными в погашении долгов оказались жители кавказских республик - Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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