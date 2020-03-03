2020-03-03T12:28:49+03:00
Общество

Кировские библиотеки отменили массовые мероприятия до конца карантина

Причиной стала эпидемия гриппа и ОРВИ
Анастасия РОМАНОВА
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На неопределенный срок читальным залам придется побыть пустыми. Фото: admkirov.ruНа неопределенный срок читальным залам придется побыть пустыми. Фото: admkirov.ru
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В кировских библиотеках запретили все массовые мероприятия и собрания. Причиной тому стал карантин. Запрет является временным и отменится, как только эпидемия ОРВИ утихнет.

В региона, по сообщению областного Роспотребнадзора, сохраняется высокий уровень заболеваемости из-за распространения гриппа. Предварительный диагноз «пневмония» поставлен 375 кировчанам.

На фоне увеличения числа гриппующих продолжаются профилактические мероприятия против коронавирусной инфекции. Сейчас врачи наблюдают за 5 кировчанами, вернувшимися из Китая, и пока признаков вируса не обнаружили. Обследуют и граждан КНР, вернувшихся в Кировскую область. Срок наблюдения заканчивается уже у 44 человек, и на них проводят лабораторные исследования на коронавирус.

Если вы ездили за рубеж в последние две недели, особенно в КНР, и почувствовали симптомы простуды - нужно сразу обратиться к врачу. Вызовите скорую или врача на дом, расскажите о факте поездки. Помните, что правильное начало лечения - залог вашего выздоровления. С марта текущего года все тяжелые случаи ОРВИ будут проверяться на коронавирус.

Кировское управление Роспотребнадзора напоминает основные элементарные правила профилактики болезней:

- тщательное мытье рук;

- не трогать лицо, волосы, чтобы не занести микробов на слизистую;

- избегать мест массового скопления людей, в особенности тех, где могут быть больные;

- соблюдать гигиену в доме;

- правильно использовать медицинские маски.

Более подробно о профилактике гриппа и ОРВИ можно прочитать в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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