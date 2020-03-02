Работникам мясокомбината в Советске не выплатили более полумиллиона рублей

2 Март 2020 2020-03-02T18:26:01+03:00

Пополнение в своем кошельке работники увидели лишь после жалобы в прокуратуру. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Советском районе работникам мясокомбината не выплатили зарплату. Как сообщает прокуратура Кировской области, без денег осталось аж 63 сотрудника. Людям пришлось обращаться в соответствующие органы.

На основании поступившей информации на ООО «Советский мясокомбинат» провели проверку. Выяснилось, что директор предприятия и впрямь «кинул» своих работников на деньги. Причем общая сумма накопившегося долга составила более 600 тысяч рублей.

Результаты проверки районная прокуратура отправила в Госинспекцию труда Кировской области. На директора мясокомбината завели дело об административном правонарушении. И, после вмешательства прокурора, руководитель вспомнил о своих сотрудников, все-таки выплатив им честно заработанные деньги.

К сожалению, это далеко не единственный инцидент. Напомним, совсем недавно мы писали о последнем подобном случае, когда работники орловского деревообрабатывающего предприятия четыре месяца сидели без зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU