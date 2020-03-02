2020-03-02T18:26:01+03:00
Общество

Работникам мясокомбината в Советске не выплатили более полумиллиона рублей

Оставшимся без зарплаты людям пришлось идти в прокуратуру
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Пополнение в своем кошельке работники увидели лишь после жалобы в прокуратуру.Пополнение в своем кошельке работники увидели лишь после жалобы в прокуратуру.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Советском районе работникам мясокомбината не выплатили зарплату. Как сообщает прокуратура Кировской области, без денег осталось аж 63 сотрудника. Людям пришлось обращаться в соответствующие органы.

На основании поступившей информации на ООО «Советский мясокомбинат» провели проверку. Выяснилось, что директор предприятия и впрямь «кинул» своих работников на деньги. Причем общая сумма накопившегося долга составила более 600 тысяч рублей.

Результаты проверки районная прокуратура отправила в Госинспекцию труда Кировской области. На директора мясокомбината завели дело об административном правонарушении. И, после вмешательства прокурора, руководитель вспомнил о своих сотрудников, все-таки выплатив им честно заработанные деньги.

К сожалению, это далеко не единственный инцидент. Напомним, совсем недавно мы писали о последнем подобном случае, когда работники орловского деревообрабатывающего предприятия четыре месяца сидели без зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работникам мясокомбината в Советске не выплатили более полумиллиона рублей
Стало известно, как будет выглядеть новый юго-западный рынок
С каких кировских улиц вывезут снег в ближайшие три дня?
Мишки на севере: в Кировской области из-под снега показались первые медведи
LTE-фикация набирает обороты: МегаФон на Вятке нарастил 4G-скорости
Кировчанам представят легендарную рок-оперу
Энергетики Кировской области посвятили 75-летию Великой Победы Спартакиаду среди работников энергопредприятий региона
Евгений Гришковец выступит в Кировском областном драматическом театре
В чемпионате России по ледолазанию кировчане стали лучшими
Финалисты олимпиады Кружкового движения НТИ отразили хакерскую атаку на умный дом
Более 30 миллиардов рублей перечислили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в бюджеты разных уровней в 2019 году
В Верхошижемском районе иностранцы сожгли чучело Масленицы
Кировского экс-депутата, пойманного с наркотиками, выпустили по УДО
В Кирове внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево
В Кирове окончательно утвердили пересадочный проездной
Жесткое ДТП в Белохолуницком районе: погибла женщина-водитель
Команда «Союз» представит Кировскую область на всероссийских соревнованиях
В Кировской области пропал 55-летний мужчина
«Комсомолка» предлагает кировчанам поучаствовать в фотоконкурсе «Мой любимый огород»
Весны не будет: какая погода ждет кировчан на грядущей неделе?
В кировском Ботаническом саду вырастили необычные розовые бананы
Председатель комиссии по регламенту ОЗС Юрий Балыбердин разъяснил особенности процедуры заочного голосования
Омутнинская набережная преобразится за счет федеральных денег
В Кирове на мосту столкнулись восемь автомобилей
В Кировской области ищут 17-летнего подростка