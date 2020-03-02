2020-03-02T19:36:18+03:00
Общество

С каких кировских улиц вывезут снег в ближайшие три дня?

График на 2, 3 и 4 марта уже составлен
Анастасия РОМАНОВА
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В течение ближайших трех ночей еще несколько улиц города избавятся от снежных залежей. Фото: admkirov.ruВ течение ближайших трех ночей еще несколько улиц города избавятся от снежных залежей. Фото: admkirov.ru
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Снег продолжает падать на кировские дороги, техника продолжает его вывозить. Управление дорожной и парковой инфраструктуры составила график вывоза сугробов на 2-4 марта.

2 марта техника пройдется по улицам:

- переулок Химический;

- улица Приозерная в Вересниках (от гаражного комплекса до перекрестка с ул. Рейдовой);

- улица Пристанская в Вересниках (от дома № 2 по ул. Лесной до ул. Лесозаводской).

3 марта от сугробов очистят следующие участки:

- улица МОПРа (от ул. Свободы до ул. Карла Маркса);

- транспортная развязке в слободе Куртеевы;

- старый мост.

4 марта работы продолжат на улице МОПРа, от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта.

В Вересниках на выходных неплохо подтопило улицы. УДПИ сообщило: специалисты выезжали на проблемные места еще раз и обнаружили, что источниками водоемов стали сугробы на обочинах дорог. Чтобы предотвратить дальнейшее подтопление, управление решило вывезти снег с улиц Вересников.

Напомним, что вывоз снега производится по ночам, с 22.00 до 07.00. Подрядчик выставит аншлаги и временные знаки, запрещающие парковку, за 12 часов до начала работ. УДПИ просит автомобилистов не бросать свои машины на обочинах дорог, где будет работать техника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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