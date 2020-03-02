С каких кировских улиц вывезут снег в ближайшие три дня?
Снег продолжает падать на кировские дороги, техника продолжает его вывозить. Управление дорожной и парковой инфраструктуры составила график вывоза сугробов на 2-4 марта.
2 марта техника пройдется по улицам:
- переулок Химический;
- улица Приозерная в Вересниках (от гаражного комплекса до перекрестка с ул. Рейдовой);
- улица Пристанская в Вересниках (от дома № 2 по ул. Лесной до ул. Лесозаводской).
3 марта от сугробов очистят следующие участки:
- улица МОПРа (от ул. Свободы до ул. Карла Маркса);
- транспортная развязке в слободе Куртеевы;
- старый мост.
4 марта работы продолжат на улице МОПРа, от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта.
В Вересниках на выходных неплохо подтопило улицы. УДПИ сообщило: специалисты выезжали на проблемные места еще раз и обнаружили, что источниками водоемов стали сугробы на обочинах дорог. Чтобы предотвратить дальнейшее подтопление, управление решило вывезти снег с улиц Вересников.
Напомним, что вывоз снега производится по ночам, с 22.00 до 07.00. Подрядчик выставит аншлаги и временные знаки, запрещающие парковку, за 12 часов до начала работ. УДПИ просит автомобилистов не бросать свои машины на обочинах дорог, где будет работать техника.
ИСТОЧНИК KP.RU