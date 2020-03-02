2020-03-02T19:26:26+03:00
Общество

Мишки на севере: в Кировской области из-под снега показались первые медведи

Зверей, вероятно, разбудила аномально теплая для зимы погода
Анастасия РОМАНОВА
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Вот такая ранняя пташка повстречалась в лесу герою истории. Фото: Виктор БушменевВот такая ранняя пташка повстречалась в лесу герою истории. Фото: Виктор Бушменев
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Ушедшая зима была настолько теплой, что на свет божий вылезли создания, которым, вообще-то, так рано появляться из своих убежищ не положено. Нет, мы не о клещах. Кировский охотовед Виктор Бушменев на свой странице в соцсетях написал пост о встрече человека с медведем. В феврале!

Вообразите себе картину: идете вы по лесу, на дворе 26 февраля, зима, на часах девять утра, тишина, красота… И вам навстречу идет медведь. Оружия у вас никакого нет. Страшно? Наверняка. Вот только медведь испугался куда больше, потому как при виде человека с ходу вскарабкался на елку. Просидел он там почти час, а потом спустился и утопал в противоположную сторону.

Встретившийся медведю прохожий успел сделать несколько фотографий и видео зверя, да и вообще всласть понаблюдать. По словам Виктора, ни он, ни герой его истории никогда не слышали даже о столкновении человека с медведем в феврале. А ведь они оба - заядлые охотники.

Зверя позже опознали - медведь-пестун, 2-3 лет от роду. Шатуном мишка быть не мог - герой истории, по его словам, знал бы о блуждающем в угодьях звере. Скорее всего, медведя разбудила аномально теплая зима. Температура воздуха за три месяца порой поднималась аж до +5 градусов, да и солнце грело по-весеннему. Вот зверь и обманулся погодой.

Как правило, медведи вылезают из берлог в конце марта-начале апреля, - сообщает кировский охотовед. И такой ранний выход зверей из зимней спячки - редчайшее исключение из правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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