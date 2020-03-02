2020-03-02T17:07:39+03:00
Звезды

Кировчанам представят легендарную рок-оперу

Максим ЗАВАЛКО
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«Юнона и Авось» - самая популярная отечественная рок-опера, название и музыкальные темы которой всегда на слуху. Фото: kirov.kassy.ru«Юнона и Авось» - самая популярная отечественная рок-опера, название и музыкальные темы которой всегда на слуху. Фото: kirov.kassy.ru
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Не спешите безоглядно верить, если вам вдруг скажут, что в 80-е годы в стране, расположенной на одной шестой части суши, совершенно не было рок-музыки. Была. И рок-музыка и сопутствующие ей жанры проникали через пресловутый «железный занавес», становясь не только уделом андеграундных музыкантов и подпольных любителей всего иностранного. Культурное пространство со времен Великих географических открытий все же едино, и если где-то появляется что-либо интересное, то можно уверенно предположить, что новое веяние непременно будет освоено отечественными умельцами и даже реализовано на официальной сцене. Пусть даже с некоторыми цензорскими препонами, куда же без них?

Жанр рок-оперы, возникший за рубежом в конце 60-х был успешно адаптирован в СССР в 1975 году, а количество произведений этого жанра, созданных в нашей стране, не так уж мало. «Орфей и Эвридика», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Стадион» Александра Градского, посвященный событиям в Чили и трагической судьбе музыканта Виктора Хары, «Мастер и Маргарита», вот далеко не полный список советских рок-опер. Но самой известной из них, той, чье название всегда на слуху, стала «Юнона и Авось» Рыбникова. Хронику экспедиции к берегам Калифорнии и историю романа русского мореплавателя с шестнадцатилетней Кончитой предложил поставить поэт Андрей Вознесенский, который долгое время изучал путевой дневник графа Резанова и проникся трагической судьбой отважного путешественника. Темы любви и разлуки из «Юноны и Авось» известны, пожалуй, каждому из нас. «Я тебя никогда не забуду», «Белый шиповник», «Аллилуйя» стали популярными песнями, знакомыми нам даже вне контекста самой рок-оперы, премьера которой состоялась в далеком 1981 году. 5 марта в ДК «Родина» кировские любители музыки смогут увидеть и услышать это легендарное произведение.

Где: ДК Родина, ул. Гайдара, 3

Когда: 5 марта, 19.00

Стоимость билета: 1300-2500 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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