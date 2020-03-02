Евгений Гришковец выступит в Кировском областном драматическом театре

2 Март 2020 2020-03-02T16:10:34+03:00

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История «Собаки» Гришковца началась в далеком 1998 году, когда Евгению изрядно надоел театр, и он решил оставить его, а напоследок задумал развлечь друзей своим шуточным монологом о службе на Тихоокеанском флоте. Выступление удалось организовать «на задворках» Театра армии, в котором работал один из знакомых Гришковца. В качестве импровизированного реквизита для спектакля Евгений позаимствовал на театральном складе длинный и толстый канат и пару кусков грубой ткани, некогда изображавшей паруса в какой-то давно позабытой постановке на военно-морскую тематику. На исторической премьере присутствовало 17 человек, никаких афиш, программок и билетов, естественно, не предполагалось. А еще в тот момент совершенно не предполагалось никаких мыслей о скорой блестящей будущности скромного кулуарного спектакля и его немного застенчивого автора. Она превзошла любые, даже самые смелые, ожидания, принеся Евгению Гришковцу множество драматургических премий, восторженные отзывы критиков, всемирную известность и блистательную театральную карьеру.

Спектакль Гришковца – это простой разговор о сложном, опыт искреннего и непринужденного, порой даже косноязычного и как бы нарочито «небрежного» ностальгического монолога от первого лица. Автор демонстрирует нам душевную и искреннюю историю, в которой будто в зеркале мы вдруг узнаем самих себя, вспоминая детство, юность, свои радости и печали прошлых лет. Спокойная размеренность повествования разбавлена глубокими эмоциями, местами грубоватый юмор и ирония соседствуют с острой грустью и ностальгией, превращая моноспектакль в задушевный разговор со старым другом, которого ты знаешь всю свою жизнь. Монологу о собаке уже более 20 лет, но всякий раз он воспринимается свежо и остро, он необъятен, словно море, то самое, о котором повествует нам бывший матрос Тихоокеанского флота Женя Гришковец. По словам самого автора - это «универсальная история взросления человека». Моноспектакль Евгения Гришковца «Как я съел собаку» пройдет 4 марта в Кировском областном драматическом театре.

Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37

Когда: 4 марта, 19.00

Стоимость билета: 1000-3200 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU