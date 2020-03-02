В чемпионате России по ледолазанию кировчане стали лучшими

2 Март 2020 2020-03-02T19:01:49+03:00

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В воскресенье, 1 марта в Кирове завершились чемпионат и первенство России по ледолазанию. В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из 16 регионов страны. По итогам кировчане завоевали все золотые награды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В дисциплине «трудность» чемпионом России стал Вадим Мальщуков из Кирова. У женщин высшую награду взяла титулованная спортсменка Мария Толоконина. Также она стала лучшей в скоростных забегах по ледовой вертикали. Первое место среди мужчин занял Владислав Юрлов.

Спортсмены состязались в разных дисциплинах. Фото: Елена Темерева (vk.com/lena_tem)

Кстати, 7 и 8 марта у спорткомплекса «Трамплин» пройдет первенство мира по альпинизму: в Киров съедутся спортсмены из нескольких стран.

ИСТОЧНИК KP.RU