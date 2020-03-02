В Верхошижемском районе иностранцы сожгли чучело Масленицы

2 Март 2020 2020-03-02T14:33:59+03:00

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В деревне Тайник Верхошижемского района масленичные гулянья прошли на славу! На проводы зимы в «Мастерскую сказок» Сергея Саранского приехала группа иностранных студентов. Это ребята из Таиланда, Италии,Чили, Турции, Норвегии, США, Германии, которые учатся по обмену в ВятГУ.

Для гостей организовали экскурсию по сказочному имению. Иностранцы выразили восторг, увидев в мастерской Сергея необычную скульптурную мебель. Не меньше эмоций вызвали у них сказочные гостевые домики и дремучая банька. И каждый захотел непременно сфотографироваться с Бабкой Ежкой, которая встретила ребят на балконе своей избушки.

Получивших море позитива и нагулявших аппетит гостей радушные хозяева пригласили к столу. В теплом уютном домике сыровар Инна Мельникова угостила студентов своей продукцией и рассказала о секретах своего мастерства. И какая же Масленица без блинов, да еще и с душистым травным чаем!

И без традиционных игр и забав не обошлось! После обеда и гости, и хозяева качались на качелях и катались с горок. А еще было много веселых конкурсов и состязаний с призами. Затем все дружно прощались с зимой и зазывали весну. И наконец все собрались вокруг костра, на котором сожгли чучело. Ребята устали, но были очень довольны и счастливы!

А «Мастерская сказок» ждет новых гостей. Приехать на экологичный семейный отдых в д. Тайник можно в любой день и зарядиться свежими силами и яркими эмоциями!

ИСТОЧНИК KP.RU