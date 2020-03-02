Кировского экс-депутата, пойманного с наркотиками, выпустили по УДО

2 Март 2020 2020-03-02T14:20:31+03:00

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28 февраля экс-депутат Кировской гордумы Алексей Лопаткин, взятый в аэропорту с наркотиками, вышел на свободу. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, мужчина покинул исправительную колонию №17, где он отбывал срок, по УДО. Согласно приговору суда, Лопаткин должен был выйти на волю только в следующем году. Впрочем, о чем тут можно говорить, когда УК РФ предусматривает наказание за «контрабанду наркотических веществ» от 10 до 20 лет лишения свободы, а бывшему депутату дали всего четыре?

Началась вся эта история в апреле 2017 года. В аэропорту Внуково среди толпы людей, прилетевших из Милана, правоохранители заметили одного «подозрительного» мужчину. Интуиция их не подвела. У бывшего депутата оказалось с собой ни много ни мало 5,3 грамма кокаина. Да и был он в не самом адекватном состоянии - «наркотическое опьянение», скажет потом экспертиза. Часть груза он выдал добровольно, еще часть таможенники выудили из вещей Лопаткина.

Алексея, естественно, сразу задержали и поместили в один из московских СИЗО. Просидел он там аж до самой осени того же года. 29 сентября суд вынес приговор: четыре года колонии общего режима. Да, четыре. Не десять, не пятнадцать, не двадцать. Четыре. Уголовный кодекс? Нет, не слышали.

Теперь, спустя два с половиной года, Лопаткин вышел на свободу по условно-досрочному. С чем это связано, остается только гадать. Как и о том, займет ли он в ближайшее время новую руководящую должность.

ИСТОЧНИК KP.RU