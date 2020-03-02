2020-03-02T13:45:41+03:00
Общество

В Кирове внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево

Водитель получил травмы и попал в больницу
Александр МАКАРОВ
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ДТП произошло на улице Луганской. Фото: vk.com/gibdd43ДТП произошло на улице Луганской. Фото: vk.com/gibdd43
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Последствия пятничного ледяного дождя аукнулись на выходных. Из-за гололеда на дорогах несколько машин вылетели в кювет.

О двух схожих ДТП сообщает ГИБДД Кировской области. Одно из них случилось в первый день весны, на улице Луганской, с дороги вылетел внедорожник. 59-летний мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген Туарег» столкнулся с деревом. В ДТП пострадал он сам и его 59-летняя пассажирка. Травмы водителя оказались серьезными: его отвезли на скорой в больницу.

Второе ДТП произошло субботним вечером, 29 февраля, на улице Пермской. 25-летний молодой человек за рулем «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в столб освещения. При этом он получил травмы и доставлен в больницу.

Водитель «Приоры» выехал с дороги и протаранил столб. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель «Приоры» выехал с дороги и протаранил столб. Фото: vk.com/gibdd43

Всего за прошедшие три дня в Кировской области зарегистрировано десять аварий с пострадавшими. При этом один человек погиб и еще 13 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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