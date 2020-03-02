В Кирове окончательно утвердили пересадочный проездной

2 Март 2020 2020-03-02T13:32:49+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 февраля 2020 года в Кирове не только подняли тариф на проезд в общественном транспорте, но и добавили новую «фишку». Теперь горожане могут приобрести пересадочный проездной билет, который позволит сэкономить. За одну или несколько пересадок, сделанных в течение 30 минут, пассажиры платят 34 рубля. За 45 минут придется выложить уже 62 рубля.

Весь прошлый месяц проект работал в тестовом режиме. В ЦДС рассказали, что на сегодняшний день пересадочные карты купили 63 пассажира. При этом сбоев в работе платежных терминалов автобусов и троллейбусов не было. Так как система пользуется спросом и работает, мэрия решила окончательно утвердить нововведение.

Купить пересадочную карту можно за 100 рублей везде, где «Электронный проездной» торгует своей продукцией. Пополнять ее можно на любую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU