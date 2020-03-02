Жесткое ДТП в Белохолуницком районе: погибла женщина-водитель
Утром 1 марта на 21-м километре автодороги Белая Холуница - Кирс произошла трагическая авария. Как сообщает ГИБДД Кировской области, на «встречке» столкнулись ВАЗ-2114 и «Мицубиси».
В этом ДТП не обошлось без жертв: погибла 28-летняя женщина-водитель отечественной легковушки. Также пострадали 44-летняя женщина и 14-летняя девочка из иномарки. Они получили травмы и их отвезли в больницу.
ВАЖНО
Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что не нужно превышать скорость, особенно в плохую погоду. Помните, что в снегопад и дождь видимость и сцепление с дорогой ухудшаются. Кроме того, на мостах и путепроводах возможен гололед, что может привести к заносу и потере управления.
ИСТОЧНИК KP.RU