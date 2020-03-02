2020-03-02T15:17:36+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП в Белохолуницком районе: погибла женщина-водитель

Еще два человека, в том числе и подросток, получили серьезные травмы
Александр МАКАРОВ
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Смертельное ДТП произошло в Белохолуницком районе. Фото: vk.com/gibdd43Смертельное ДТП произошло в Белохолуницком районе. Фото: vk.com/gibdd43
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Утром 1 марта на 21-м километре автодороги Белая Холуница - Кирс произошла трагическая авария. Как сообщает ГИБДД Кировской области, на «встречке» столкнулись ВАЗ-2114 и «Мицубиси».

В этом ДТП не обошлось без жертв: погибла 28-летняя женщина-водитель отечественной легковушки. Также пострадали 44-летняя женщина и 14-летняя девочка из иномарки. Они получили травмы и их отвезли в больницу.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что не нужно превышать скорость, особенно в плохую погоду. Помните, что в снегопад и дождь видимость и сцепление с дорогой ухудшаются. Кроме того, на мостах и путепроводах возможен гололед, что может привести к заносу и потере управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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